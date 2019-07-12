Упавшая под поезд метро в Киеве женщина погибла - СМИ

На синей ветке столичного метро закрыты 5 станций, движение поездов организовано от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь". В Службе движения метрополитена сообщили, что полностью восстановлено движение на этой линии будет ориентировочно через час.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

Источник ТСН.uа в патрульной полиции сообщил, что на станции Оболонь под поездом погибла женщина.

По данным, "Вартові Еспреcо", она бросилась под поезд. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и она скончалась на месте. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой должны установить все обстоятельства происшествия.

Движение на синей ветке от станции Теремки до станции Контрактовая площадь приостановлено.

По техническим причинам закрыты станции Тараса Шевченко, Почайна, Оболонь, Минская, Героев Днепра, - говорится в сообщении Киевского метрополитена.