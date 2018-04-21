Ураган в Москве: погиб ребенок, еще 12 человек пострадали

Вследствие прошедшего в Москве урагана погибла девочка, еще 12 человек пострадали. Об этом в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", - написал он.

По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям.- Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

Как ранее сообщал "Интерфакс", один человек в подмосковных Мытищах погиб, после того как ветер опрокинул на него строительную бытовку.

Во второй половине дня в столичном регионе началась гроза с сильным ветром. В субботу в Москве действует штормовое предупреждение. Спасательные службы призывают горожан соблюдать осторожность, избегая рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций.

Из-за поваленных ветром деревьев затруднено движение пригородных поездов Ярославского, Горьковского и Савеловского направлений Московской железной дороги.