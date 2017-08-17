Уровень загрязнения воздуха на ряде улиц Киева оказался запредельным (список)

Уровень загрязнения воздуха в некоторых районах Киева во много раз превышает предельно допустимую концентрацию.

Как сообщает сайт Главного управления Госпотребслужбы в Киеве, по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 16 августа уровень загрязнения достиг:

пыль - 1,3 ПДК с.д. на площадях Бессарабской и Демеевской;

оксид углерода - 1,3-2 ПДК с.д. (предельно допустимая среднесуточная концентрация - 3) на улице Довженко, 8, площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, 14;

диоксид азота - 3,5-4,25 ПДК с.д. (предельно допустимая среднесуточная концентрация - 0,04) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинки, 29, проспекте Оболонском;

формальдегид - 1,3-4 ПДК с.д. (предельно допустимая среднесуточная концентрация 0,003) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинки, 29, проспектах Оболонском, 14 и Науки, 37.

"Лабораторные исследования атмосферного воздуха продолжаются, в случае ухудшения ситуации будет немедленно оповещено население и Киевская администрация", - отмечают в Госпотребслужбе.

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Ранее сообщалось, что из-за жары в Киеве может образоваться смог.