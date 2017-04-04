Установлена личность террориста, устроившего взрыв в метро Петербурга

04 апреля 2017, 00:01
 ЧП Источник: Обозреватель (Украина)

Взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля устроил 23-летний уроженец Средней Азии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Возможный террорист был связан с радикальными исламистами.

Источник: Обозреватель (Украина)
 
 
 