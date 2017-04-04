Установлена личность террориста, устроившего взрыв в метро Петербурга

Взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля устроил 23-летний уроженец Средней Азии.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Возможный террорист был связан с радикальными исламистами.
Взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля устроил 23-летний уроженец Средней Азии.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Возможный террорист был связан с радикальными исламистами.
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