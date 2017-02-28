Уволенный зам Кличко рассказал свою версию обрушения моста в Киеве

Перед своим увольнением заммэра Илья Сагайдак успел рассказать о причинах обрушения Шулявского моста, а также о стоимости и сроках его восстановления.

В понедельник, 27 февраля, вечером на одном из наиболее загруженных путепроводов города - Шулявском произошел обвал. Чудом никто не пострадал. Виталий Кличко во время своего брифинга заявил о необходимости уволить профильного заммэра Илью Сагайдака "за неудовлетворительные результаты работы", а главу Соломенской райгосадминистрации Максима Шкуро - "за халатное отношение к работе".

Путепровод длительное время считается аварийным после того, как в 2007 году под ним сгорел рынок сэконд-хенда. Пожар серьезно повредил объект. Но к его масштабной реконструкции ни один из киевских градоначальников так и не приступил. Нужно не только капитально отремонтировать мост, но и увеличить его пропускную способность, которая сегодня составляет около 13 000 автомобилей в час, а также решить вопрос с развязкой. За полчаса до сообщения о своем увольнении Илья Сагайдак рассказал LIGA.net, что происходит с Шулявским путепроводом и когда его планируется реконструировать

- В каком состоянии находится Шулявский путепровод?

- Вчера ночью мы провели экспертизу состояния путепровода и выявили, что обвал произошел в результате эрозии бетона. В негодность он пришел под влиянием погодных условий, времени и пожара. Срок эксплуатацию путепровода истек и, как результат, пешеходная часть обвалилась. Путепровод уже давно нуждается в реконструкции и в этом году стоит в планах на ремонт.

В результате проверки выявлено, что движение транспорта можно возобновлять. Мы планируем ограничить проезд грузового транспорта, и уже разработана схема, которая будет отсекать его подъезд.

- Когда будет возобновлено движение?

- Решение будет принято на месте с мэром Киева Виталием Кличко (движение транспорта открыли около 12:30 28 февраля - ред.). Сделан отступ от края на 0,9 м, что позволит не нагружать эти части конструкций. Путепровод усилят временными опорами, что позволит обеспечить безопасный проезд автомобилей.

- Дорога станет двухполосной?

- С каждой стороны останется по две полосы, просто с краев будет сделан отступ.

- Когда будет начата реконструкция путепровода?

- Сейчас проводится проектирование развязки вокруг моста, а все работы должны завершиться до осени. К реконструкции планируем приступать в конце этого-начале следующего года.

Сложность проведения реконструкции заключается в том, что развязка пользуется большим спросом. Проектировщики стараются сделать ее пропускную способность максимальной. Соответственно, ведутся переговоры по сносу зданий завода Большевик и отселения одного жилого корпуса. Это - один из возможных проектов.

- Сколько будет стоить строительство новой развязки?

- Это будет зависеть от решения, которое одобрят. Сейчас рассматривается пять различных вариантов реконструкции, каждый из которых имеет свою смету. Ее размер составляет от 400 млн до 700 млн грн. (Мэр Кличко на брифинге оценил стоимость всей развязки в 1,5 млрд грн).

- Сколько времени займет реконструкция?

- Срок строительства составит полтора-два года. Это абсолютно новое решение, предварительно рассматриваем вариант строительства развязки в три уровня.

- Планируете ли проводить проверку оставшихся мостов и путепроводов Киева, чтобы избежать повторения такой истории?

- Да. Все путепроводы и мосты регулярно проходят проверку, а многие из них требуют реконструкции. Сейчас проводится ремонт путепровода над ст.м. Нивки, а все работы должны быть завершены в этом году. В ремонте нуждается путепровод на Воздухофлотском проспекте, а также мост метро и Патона. Важно, чтобы Подольско-Воскресенский мост был построен как можно быстрее, поскольку мы смогли бы уменьшить пробки при проезде через мосты и приступить к их ремонту.

Ковальчук Татьяна (редактор новостей)

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