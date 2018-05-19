В 16:25 из торгового центра "Глобус" на Майдане Независимости в Киеве эвакуировали около тысячи человек из-за информации о заминировании, сообщает интернет-издание "Громадське" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС столицы.

"Как сообщил дежурный, спасатели получили информацию о заминировании. На место выехали бригады, на заминирование помещения проверяют взрывотехники", - говорится в сообщении.

В полиции Киеве сообщили, что письмо с информацией о возможном заминировании торгового центра поступил от неизвестных по электронной почте

Охранники ТЦ "Глобус" рассказали "Громадському", что магазины не работают, всех вывели. По их словам, "это надолго".