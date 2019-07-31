В 5 областях Украины из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП состоянием на утро среды обесточены 53 населенных пункта в пяти областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 ч. 31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 53 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 44, Одесская - 4, Запорожская - 2, Луганская - 2, Киевская - 1", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.