В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета

Столкновение в "Схипхоле" произошло после того, как самолеты начали движение

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 авиакомпании ЕasyJet столкнулись утром 9 июля в Схипхоле, главном аэропорту Нидерландов.

Столкновение произошло после того, как самолеты начали движение. "Борты" были повреждены, однако никто не пострадал. Причины столкновения выясняются, передает Nu.nl.

Издание со ссылкой на представителей авиакомпаний сообщает, что самолет KLM направлялся в Мадрид. Авиакомпания заявила, что выделит другой самолет, чтобы доставить пассажиров в место назначения. Самолет ЕasyJet направлялся в Лондон, эта авиакомпания также предоставит запасной самолет для перевозки пассажиров.