В аэропорту Египта задержали россиянина с самодельной бомбой - СМИ

Задержанный собирался вылететь в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines

В аэропорту Александрии (Египет) в четверг, 2 марта, задержали гражданина России, в багаже которого было найдено самодельное взрывное устройство, сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на источники в службе безопасности аэропорта.

Информация о личности россиянина на текущий момент отстутствует.

Отмечается, что он должен был лететь в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

На текущий момент в генконсульстве РФ в Египте проверяют сведения о задержании гражданина РФ.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета A321 на Синайском полуострове. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.

17 ноября российские власти впервые признали, что причиной катастрофы аэробуса А321 стал теракт.

По материалам: Интерфакс