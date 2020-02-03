В аэропорту Мадрида самолет Air Canada пошел на экстренную посадку из-за проблем с двигателем и шасси

В аэропорту Мадрида самолет Boeing 767-300 авиакомпании Air Canada, направлявшийся в Торонто, совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем и шасси. Об этом сообщает El Pais.

На борту рейса AC837 находились 128 пассажиров.

Судно вылетело из аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса в 14.33. При взлете пилоты обнаружили проблемы в левом двигателе самолета, шасси также было повреждено. Самолет пошел на аварийный маневр в 19.08 после того, как пролетал над Мадридом и его окрестностями почти пять часов, расходуя топливо.

Аэропорт Барахас предоставил взлетно-посадочную полосу для аварийной посадки.

Хотя судно приземлилось без одного из 10 колес, которые образуют шасси, и с выключенным левым двигателем, никто на борту не пострадал.

Самолет Boeing 767-300 летает с 1989 года и обслуживает авиакомпании Canadian Airlines, Varig и Air Canada.