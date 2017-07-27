В аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета

Вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом самолете.

На взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Стамбула имени Ататюрка столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает Аzernews.

По данным портала, самолет казахстанской авиакомпании Scat, направлявшийся в Актау, выруливал на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка. В это же время самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта на ВПП. Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера.

Вылет самолета Turkish Airlines был отменен. 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом самолете.

Как сообщал УНИАН, в США россиянина высадили из самолета после конфликта по оккупации Крыма. Пассажир возле россиянина отказался лететь с ним, поскольку, по его словам, он является оккупантом Крыма, как и все остальные российские граждане.