В аэропорту Торонто столкнулись два самолета, один из них загорелся

В пятницу, 5 января, в международном аэропорту Пирсон в Торонто, на рулевой дорожке столкнулись два самолета.

Как сообщает ТСН, самолет компании WestJet, что прибыл из Канкуна, имел 168 пассажиров и 6 членов экипажа на борту. Они только что приземлились и ждали, когда их начнут выпускать из самолета, когда в этот самолет врезался другой - компании Sunwing aircraft. Во втором самолете пассажиров не было, именно на нем началось небольшое возгорание.

Пассажиров WestJet эвакуировали через аварийные выходы. Пострадавших среди пассажиров или экипажей нет, однако травмы получил работник спасательной службы аэропорта - он был госпитализирован.

Иллюстрация / John-Ross Parks/via REUTERS

Our plane was crashed into by another plane right after the pilot announced they were "low on staff"

Публикация от Stephen Belford (@stephen_belford) Янв 5, 2018 at 4:21 PST

Аэропорт уверяет, что на его работе инцидент почти не сказался, а причины аварии выясняются. Пассажиров такое событие изрядно напугало.

@SunwingVacay plane caught fire beside our @WestJet plane as we were almost ready to leave!! #smellslikesmoke guess we won't be leaving anytime soon pic.twitter.com/6K4tuxpuHG - Lisa Nadalin (@LisaannArts) 5 января 2018 г.

