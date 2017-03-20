В аэропорту Южного Судана разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании South-Supreme Airlines разбился в аэропорту Вау Южного Судана. Все 44 пассажира на борту погибли.

Об этом сообщает airlive.net.

Самолет совершил аварийную посадку и начал гореть.

Как передает ВВС, местный чиновник уточнил, что самолет направлялся из столицы Южного Судана Джуба.

Однако, как сообщает AFP, в результате авиакатастрофы, которая произошла в Южном Судане, выжили 14 человек.

Сообщается, что по официальной информации, 14 человек, из пострадавших в авиакатастрофе в Южном Судане, получили травмы.

South-Supreme Airlines является южно-суданской авиакомпанией, которая начала свою деятельность в сентябре 2013 года.

По материалам РБК-Україна, Укринформ