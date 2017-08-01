В Афганистане возле мечети прогремел взрыв: десятки погибших

В Афганистане в результате взрыва у мечети в провинции Герат погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает Daily Times.

Бомба была заложена в рикше, которая взорвалась возле шиитской мечети.

Не исключено, что количество жертв может увеличиться. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

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В четверг, 29 июня, в столице Бельгии во время заседания министров обороны стран-членов НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил о увеличение количества военных в Афганистане.

Генсек НАТО указал, что дополнительные силы будут направлены на тренировочные программы для местных военных. Он пояснил, что таким образом они будут помогать афганцам, а будут участвовать в боевых операциях.