В Африці розбився український вантажний літак

За попередньою інформацією, аварія сталася через попадання зграї птахів в правий двигун

На острові Сан-Томе (Сан-Томе і Припсіпі, острівна держава в Центральній Африці) зазнав аварії вантажний літак Ан-74 української авіакомпанії CAVOK Air. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

За його словами, аварія сталася близько 13 години за київським часом у суботу, 29 липня.

"Попередня інформація, це попадання зграї птахів в правий двигун під час зльоту. Всі члени екіпажу живі, але зазнали травм. Тримаємо ситуацію на постійному контролі", - написав у Facebook Лавренюк.