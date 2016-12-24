В Алеппо прогремел мощный взрыв, два человека погибли

В субботу, 24 декабря, в восточной части сирийского города Алеппо произошел мощный взрыв, в результате которого погибли два человека, еще 33 ранены. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на государственные средства массовой информации Сирии.

Взрыв, который вызвали опасные вещества, оставленные повстанцами при эвакуации из города, произошел, когда отдельные жители начали возвращаться в свое жилье после взятия правительственной армией города под собственный контроль.

Также на государственном телевидении сообщили, что взрыв случился в здании школы и прилегающем к нему помещении. Погибшие люди оказались военными правительственных сил.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в районе города Алеппо в Сирии снова начались авиаудары, данных о погибших пока нет.