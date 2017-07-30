В Австралии полиция предотвратила теракт на борту самолета

В воскресенье спецслужбы предотвратили теракт, который должен был произойти на борту одного из самолетов.

Об этом сообщает AFP.

"Я могу сообщить, что вчера вечером была проведена крупная совместная контртеррористическая операция, чтобы сорвать террористический сговор с целью сбить самолет", - заявил журналистам премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл.

По словам комиссара федеральной полиции Австралии Эндрю Колвина, в последние дни правоохранительным органам стало известно о том, что некоторые люди в Сиднее планировали совершить террористическую атаку с использованием самодельного взрывного устройства.

Спецслужбы провели рейды и задержали четырех мужчин, подозреваемых в подготовке теракта, в результате которого планировалось взорвать самолет. Были изъяты вещественные доказательства.

Сообщается, что рейды прошли в ряде районов Сиднея.

В связи с террористической угрозой в аэропортах страны были усилены меры безопасности. Пассажирам рекомендуют появляться в терминале не менее чем за два часа до вылета, чтобы у спецслужб было время на проверки.