В Австрии неизвестный захватил банк, есть заложники

В австрийском городе Эрпфендорфе полиция проводит операцию в связи с ограблением банка и захватом заложника.
Как сообщает австрийский телеканал ORF, на местное отделение банка было совершено нападение, передает Укринформ.
Предполагаемый преступник еще находится в здании банка. По сообщениям, он захватил заложника.
Центр Эрпфендорфа в настоящее время блокирован многочисленными полицейскими. Прилегающие к банку кафе и супермаркет пришлось эвакуировать.
По данным СМИ, полицейские уже несколько часов ведут переговоры с преступником. Пока не известно, есть ли у него оружие.
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