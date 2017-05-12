В Австрии неизвестный захватил банк, есть заложники

В австрийском городе Эрпфендорфе полиция проводит операцию в связи с ограблением банка и захватом заложника.

Как сообщает австрийский телеканал ORF, на местное отделение банка было совершено нападение, передает Укринформ.

Предполагаемый преступник еще находится в здании банка. По сообщениям, он захватил заложника.

Центр Эрпфендорфа в настоящее время блокирован многочисленными полицейскими. Прилегающие к банку кафе и супермаркет пришлось эвакуировать.

По данным СМИ, полицейские уже несколько часов ведут переговоры с преступником. Пока не известно, есть ли у него оружие.

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