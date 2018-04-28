В Баку второй раз за день загорелось здание Trump Tower

В столице Азербайджана второй раз за день возник пожар в здании Trump Tower. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на данные пресс-службы МЧС Азербайджана.

"На месте работают пожарные. Дадим дополнительную информацию", - цитируют собеседника агентства.

Первое за сегодня возгорание в 33-этажном здании потушили днем. На месте работали более 100 сотрудников экстренных служб, пользуясь 25 единицами техники. Сообщалось об одном пострадавшем, который отравился дымом.

Резиденцию Trump Tower Baku, также известную как ZQAN Tower, начали строить в 2008 году. В 2012-м возведение здания профинансировал будущий президент США Дональд Трамп. В декабре 2016-го компания миллиардера прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах. Строительство Trump Tower Baku остановили на поздней стадии, здание до сих пор не ввели в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар. Один человек погиб, по меньшей мере пятеро пострадали.

От здания отваливаются горящие элементы. #Баку #TrumpTowerFire #TrumpTower pic.twitter.com/we78IjWgca- Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 квітня 2018 р.