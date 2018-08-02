В Беларуси перевернулся автобус "Киев-Таллинн", есть пострадавшие

По предварительной информации, водитель уснул за рулем

В Беларуси перевернулся туристический автобус сообщения Киев-Таллинн, в салоне которого находилось 53 человека, в том числе граждане Украины.

Об этом сообщается на сайте Управления внутренних дел Витебского облисполкома.

"Туристический автобус международного сообщения перевернулся в Оршанском районе. Происшествие с автобусом международного сообщения Киев-Таллинн, на борту которого находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, произошла в 4.30 2 августа", - говорится в тексте.

По предварительной информации, водитель заснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле села Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус перевернулся на бок в кювет по ходу движения.

В больницу доставили 12 человек, из них 8-х врачи после осмотра отпустили.

Серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку пассажиров в гостиницу, им предоставляется другая необходимая помощь.

В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ.

Источник UATV

http://rus.uatv.ua/