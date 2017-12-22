В "Белавиа" прокомментировали ЧП со своим самолетом в "Борисполе"

В белорусской авиакомпании "Белавиа" опровергают, что их самолет сошел с полосы в "Борисполе", якобы из-за чего закрыли аэропорт. Об этом заявила пресс-секретарь компании "Белавиа" Ольга Щуко, передает ТСН.

Однако какой-то инцидент в аэропорту таки произошел

"Сейчас я могу сказать, что аэропорт "Борисполь" не закрыт. Посадка была в штатном режиме и мы не выкачивались за взлетно-посадочную полосу. Мы изучаем инцидент на рулежной дорожке", - сказала Щуко.

По данным СМИ, у самолета "Белавиа" могла быть проблема с шасси. Об этом сообщил сотрудник аэропорта на условиях анонимности.

По его словам, вылет самолета в Минск был перенесен на 14.40, поскольку не было другого борта, который бы забрал пассажиров.

"Потому что самолет, который прилетает из Минска, он сразу летит обратно, набрав пассажиров. Если он вышел из строя, то ждут другой", - сказал источник.

Также сотрудник аэропорта отметил, что у "Белавиа" - старые самолеты.