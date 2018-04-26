В Белогорске российские силовики провели обыски в магазинах торговой сети "Гузель" и фирмы "КрымОпт"

В Белогорске российские силовики провели обыски в магазинах торговой сети "Гузель", домах активистов крымскотатарского национального движения, предпринимателей и меценатов.

Об обысках сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

"Возле всех магазинов торговой сети "Гузель" и фирмы "КрымОпт" в Белогорске машины с силовиками в балаклавах. Возле торговых центров - автобусы. По поступившей мне информации, обыск проходит и в доме директора "КрымОпта" Али Бариева. Продолжаю выяснять ситуацию", - рассказал правозащитник.

Об обыске у Али Бариева сообщила и "Крымская солидарность".

Подробности обысков в Фейсбуке рассказал председатель Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

"Русские оккупанты вторглись с обысками в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Ремзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также у их взрослых детей, проживающих отдельно", - отметил Чубаров.

По его словам, одновременно обыски провели и в других районах Крыма - в помещениях производственных баз и десятках фирменных магазинов ведущей фирмы по дистрибуции продуктов питания в Крыму "КрымОпт", принадлежащей братьям Велиляевым.

По местам проведения обысков сосредоточены силовики, оснащенные стрелковым оружием

"По всем местам проведения обысков сосредоточены значительные силы спецподразделений, оснащенных стрелковым оружием, установлены оцепления по периметру мест проведения обысков. Операцией руководят сотрудники ФСБ России. Из Крыма сообщают, что в Белогорске у офиса "КрымОпта" собрались около 400 человек. В настоящее время и к другим местам проведения обысков прибывают крымские татары", - подчеркнул Чубаров.

После обысков силовики увезли директора "КрымОпта" Али Бариева и Зеру Велиляеву, сестру предпринимателя Ресуля Велиляева, сообщило объединение "Крымская солидарность".

По словам очевидцев, силовики приехали на автомобилях без номеров, сотрудники российских спецслужб вооружены и в балаклавах.

Комментариев российских силовиков и подконтрольных Кремлю властей Крыма насчет обысков пока нет.

Торговая сеть "Гузель" и фирма "КрымОпт" принадлежат крупному бизнесмену и меценату Ресулю Велиляеву.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

По материала Крым.Реалии RFE/RL