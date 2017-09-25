В Белой Церкви горит фармзавод "Биофарма", жителей просят закрывать окна (фото)

В Белой Церкви на предприятии "Биофарма" произошел пожар в производственных помещениях, сообщает пресс-служба городской администрации.

фото Facebook, фото: Влад Антонов

"На предприятии "Биофарма" произошло ЧП. Горят производственные помещения. Над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают подразделения ГосЧС Белой Церкови и района. Соответствующими службами проводятся исследования о наличии в воздухе вредных веществ", - говорится в сообщении.

Местных жителей просят закрывать окна. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Как сообщают очевидцы в сообществе "Подслушано в Белой Церкви" в Facebook, из-за пожара перекрыта улица Киевская. Объезд осуществляется через Сухоярскую и Сквирское шоссе.

Ранее спасатели ГСЧС Киева тушили крупнейший пожар на ул. Вискозной, 17 в Днепровском районе.

"Сообщение о возгорании поступило 23 сентября в 23:42. На месте установили, что горит складское помещение на площади 2 500 кв.м. Под действием высокой температуры произошло обрушение крыши и огонь распространился на 3 500 кв.м", - сообщают в ГСЧС Киева.

Также спасатели говорят, что тушение пожара осложнялось наличием огромного количества горючих материалов - пенопласта, пиломатериалов, плинтусов, панелей и других.