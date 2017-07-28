В Белой Церкви сработало взрывное устройство: ранена семейная пара

В городе Белая Церковь Киевской области в ночь на 28 июля произошел взрыв, в результате которого получили тяжелые ранения супруги-предприниматели. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По информации полиции, около полуночи муж с женой решили выгулять собаку. Выйдя за ворота, они увидели кирпич. Когда мужчина поднял его, чтобы убрать, произошел взрыв - сработало самодельное взрывное устройство.

Пострадавшую 50-летнюю женщину доставили в больницу, где ей диагностировали открытый перелом левой ноги, травматический шок. 41-летний мужчина получил ранения головы, ноги и контузию глаза.

В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства преступления, проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к закладке взрывчатки.