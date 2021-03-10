В Бердянске в результате взрыва в квартире погибли двое мужчина

Сегодня утром в Бердянске на 7-м этаже 9-этажного дома по улице Волонтеров, 156 произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин и серьезно пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии направили в больницу, сообщает Бердянск 24 со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожского области.

В 09:40 в Бердянский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире на седьмом этажа по улице Волонтеров в городе Бердянск произошел взрыв.

По сообщению немедленно выехали следственно-оперативная группа, наряд отдела реагирования патрульной полиции и руководство Бердянского РОП. На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства.

В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - два человека 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая оценка и квалификация.