В Берлине авто въехало в здание штаб-квартиры СДПГ

В столице Федеративной республики Германия (ФРГ) Берлине автомобиль въехал в здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

"Около полуночи мужчина протаранил машиной вход в штаб-квартиру партии СДПГ в Вилли-Брандт-Хаус в Кройцберге. За исключением самого водителя, никто не пострадал. Полиция Берлина начала расследование", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, водитель заявляет, что въехал автомобилем в здание с суицидальными намерениями. Предварительное расследование полиции подтвердило эту версию.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что водителю 58 лет. Так, после столкновения его доставили в больницу.

Отмечается, что при осмотре авто были обнаружены канистры с бензином, однако полиция версию террористического акта в данный момент исключает.

