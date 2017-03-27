В Берлине украли 100-килограммовую золотую монету стоимостью EUR4 млн

Уникальный экспонат - золотая монета весом в 100 кг и номиналом $1 млн похищена грабителями из берлинского музея Боде.

В Германии похитили золотую монету весом 100 кг и номиналом $1 млн. Уникальный экспонат украли из музея Боде в Берлине.

Грабители проникли в музейные помещения в ночь на понедельник, информирует ТАСС. Воспользовались лестницей. Как им удалось обойти системы охраны и был ли экспонат оснащен дополнительными средствами защиты, полиция не сообщает.

Монету изготовили в Канаде в 2007 году в честь британской королевы Елизаветы II. Ее диаметр - 53 см, толщина - 3 см. Весит 100 кг. Стоит значительно больше номинала: ориентировочная стоимость экспоната составляет до EUR4 млн.

По мнению экспертов, рыночная стоимость монеты составляет примерно 4 миллиона евро, однако непонятно, как грабители собираются сбыть такую примечательную вещь.

По мнению сотрудников полиции, похитившие монету преступники скорее всего знают о количестве и стоимости содержащегося в ней золота и не намереваются выставлять её на чёрном рынке целиком.

По данным аукционного дома Dorotheum, 220-фунтовая (около 100 килограмм) монета с изображением королевы Великобритании и главы Содружества наций Елизаветы II входит в книгу рекордов Гинесса как объект с наибольшим содержанием золота - 999.99/1000. В 2010 году "Большой кленовый лист" была продана на австрийском аукционе за 4 миллиона долларов.

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