В Болгарии на мель село украинское судно: судоходство по Дунаю заблокировано

На севере Болгарии украинское судно село на мель, вследствие чего судоходство по реке Дунай заблокировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Прилагались усилия для вывоза украинского корабля, поскольку 15 других судов содержались из-за инцидента возле города Белене. Нет информации о том, какие грузы перевозили эти суда", - говорится в сообщении.

Власти Болгарии заявили, что капитана украинского судна будет оштрафован за то, что он не соблюдал ограничения по глубине.

Дунай является важным транспортным маршрутом для нефтепродуктов, а также для экспорта зерна в восточноевропейские страны.

Отмечается, что не понятно, когда Дунай будет восстановлен для судоходства.