В Броварах в школе обвалились бетонные плиты

В Броварах (Киевская область) в школе обвалилось бетонное перекрытие. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

Как сообщается, происшествие произошло вчера, 24 сентября в школе No 7.

"По факту обрушения бетонного перекрытия в Броварской школе проводится расследование. Событие произошло в понедельник, 24 сентября, около 17.00 в Броварской общеобразовательной школе No 7", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвал бетонных плит произошел на техническом этаже. На момент обрушения в здании школы находились дети, вместе с тем, никто не пострадал. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства, приведшие к обвалу. По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Фото: обвал в школе в Броварах (facebook.com/pol.kyivregion)