В Быковняском лесу в Киеве нашли 114 артснарядов времен Второй мировой

В лесу по ул. Радистов в Киеве 20 мая нашли 114 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Там указано, что снаряды обнаружены по ул. Радистов в Святошинском районе, но улица с таким названием есть только в Деснянском районе столицы. Она расположена в поселке Быковня, который входит в городскую черту Киева.

Сообщение о находке поступило в Службу спасения "101". Выехавшие на место пиротехники изъяли четыре снаряда Д-152 мм, 18 снарядов Д-122 мм и 92 снаряда Д-76 мм. Боеприпасы уничтожены на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 360 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.