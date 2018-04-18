В Чехии автобус с украинцами попал в аварию, есть пострадавшие

Автобус с украинцами попал в аварию в Чехии, в 100 километрах от украинской границы

В ДТП пострадали 8 человек, однако госпитализация им не понадобилась, сообщает "ДС" со ссылкой на сообщество dtp.kiev.ua.

"Жесть на трассе: Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе перевернулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое стекло автобуса с соотечественниками", - говорится в публикации.

Отметим, чешские медики прибыли на место уже в течение десяти минут, после чего оказали помощь всем пострадавшим.

"Чудом обошлось без тяжелых травм. Синяки и ушибы. Помощь медики оказали на месте", - отметили в сообществе.

Украинцы выехали домой на ближайшем свободном автобусе.