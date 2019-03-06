В Чехии на вокзале столкнулись два поезда, есть раненые

На железнодорожном вокзале в чешском Брно столкнулись два поезда, в результате чего пострадали 23 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ceské Noviny.

Авария на железной дороге произошла в 8 утра 5 марта. Пассажирский поезд, шедший из Брно, преградил путь, в результате чего столкнулся с другим пассажирским поездом, который следовал к вокзалу.

Из 23 раненых 15 человек госпитализированы. Спасательные службы также эвакуировали из поездов около 250 человек. В результате инцидента железнодорожная станция не работала около часа, было отменено 10 отправлений.

Ущерб от аварии оценивается в почти полмиллиона крон.

По данным расследования, машинисты поездов отвергают обвинения в алкогольном опьянении, однако до сих пор человеческий фактор остается основной версией причины столкновений.

Как сообщал УНН, за день до этого в восточной Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовым. В результате аварии пострадали 6 человек.