В Черкассах эвакуируют жителей многоэтажки из-за распыления химикатов

В Черкассах из-за угрозы отравления спасатели проводят эвакуацию людей из многоэтажного дома. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Сообщается, что спасатели вывели на свежий воздух 20 человек, но семь человек, среди которых 5 детей, направили в больницу.

"Спасатели в индивидуальных средствах защиты органов дыхания и специальных костюмах проводят поквартирный обход, во время которого информируют людей об опасности отравления и проводят эвакуацию пострадавших. Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут, когда минует опасность", - говорится в сообщении.