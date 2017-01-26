В Черкасской области сошли товарные вагоны: заблокировано движение 10 поездов

В связи со сходом товарных вагонов в Черкасской области заблокировано движение десяти пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Украинська зализныця".

"26 января 2017 года, в 4:25 на станции Каменка регионального филиала "Одесская железная дорога" с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор"десять зерновозов (семь пустых и три груженых зерном) самовольно сдвинулись с места", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семь товарных вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры и перекрыли основные пути.

На данный момент, специалисты Укрзализныци устанавливают нарушения эксплуатационной технологии, допущенные предприятием-держателем пути на подъездной железнодорожной ветке, где произошло ЧП.

По состоянию на 8:00 четверге, 26 января, поезда пропускают по три пути с помощью тепловозной тяги.

В связи с этим происшествием задерживаются десять пассажирских поездов:

No11 Новоалексеевка - Киев;

No110 Львов - Херсон;

No120 Львов - Кривой Рог;

No 137 Одесса - Черкассы;

No70 Львов - Мариуполь;

No 73 Кривой Рог - Москва;

No732 Киев - Запорожье;

No733 Запорожье - Киев;

No739 Кривой Рог - Киев;

No776 Киев - Харьков.

В Укрзализныце сообщают, что ориентировочное время задержки пассажирских поездов может составить до трех часов. В то же время, объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержке.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в публичном акционерном обществе "Укрзализныця" к концу 2017 года планируют установить на железнодорожных вокзалах страны терминалы, в которых люди смогут самостоятельно приобрести билеты на поезда.

Министерство инфраструктуры Украины предлагает в 2017 году поэтапно повышать цены на перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутреннем сообщении. В частности, согласно проекту приказа министерства "Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении", во всех категориях поездов и вагонов, кроме вагонов 1-го класса "Интерсити+", предлагается поднять тарифы на 10% с 1 апреля и еще на 10% с 1 октября.