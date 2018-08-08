В Чернигове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В Чернигове во время движения загорелась маршрутка с около 20-ю пассажирами в салоне.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Черниговской области.

"Во время возникновения пожара в маршрутке ехало около 20 пассажиров. Со слов водителя, во время движения в моторном отсеке что-то стрельнуло и пошел густой дым. Водитель остановил автобус, открыл двери и после освобождения салона от пассажиров с помощью 3-х огнетушителей приступил к тушению пожара", - говорится в сообщении. Читайте также: Маршрутчик под психотропами вез пассажиров из Буковины на Тернопольщину

На место происшествия по вызову прибыли два отделения спасателей. На тот момент автобус был уже полностью охвачен пламенем. Пожарные его потушили.

Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.