В Черниговской области перекинулся автобус с детьми, трое пассажиров в тяжелом состоянии

В Черниговской области перекинулся автобус с группой детей-гребцов, которые ехали на соревнования. ДТП, в котором пострадали четыре ребенка и четыре взрослых, произошло около 11:00 вблизи села Малая Кошелевка Нежинского района.

По данным полиции, дети вместе с родителями ехали на соревнования из Конотопа Сумской области в Киев.

"В Нежинскую райбольницу доставили 8 человек - 4 ребенка и 4 взрослых. Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации, среди них ребенок. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил спикер Нацполиции в области Сергей Брыль.

Напомним, 20 июля около 10:40 утра на 127 км автодороги Киев-Чоп, возле села Глубочица Житомирского района столкнулись микроавтобус Volkswagen сообщением "Киев-Ровно" и грузовик DAF. Водитель автобуса и девять пассажиров (в том числе трое детей) погибли, травмы различной степени тяжести получили еще девять человек (в том числе двое детей). Среди погибших двое граждан России и гражданин Грузии, 12-летний россиянин в больнице.

По материалам: Интерфакс-Украина