В Черниговской области волчица напала на людей, есть пострадавшие

В Черниговской области волчица напала на жителей одного из населенных пунктов Коропского района, сообщило 5 января областное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

"В Черниговской области в Коропском районе произошел случай нападения волчицы на жителей населенного пункта... Волчица и контактирующие с ней собаки и кот были уничтожены. С трупа волчицы были отобраны материалы и направлены на исследование в Черниговскую региональную государственную ветеринарную лабораторию Госпродпотребслужбы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие получили помощь врачей, их количество не уточняется.

Также проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой. "В кратчайшие сроки будет проведена вакцинация собак и кошек, которые были завезены или заведены в хозяйствах, которые в этом нуждаются", - уточнили в ведомстве.