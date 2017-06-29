В Чернобыльской зоне горит 25 гектаров леса

29 июня в 12:30 в Зоне отчуждения возле ЧАЭС произошло возгорание леса на площади около 20 га.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, пожар поднялась на территории Лубянского лесничества во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. По состоянию на 20:00 четверга площадь пожара (низовой) составляет около 25 га, тушение продолжается.

Как отмечается в сообщении, для проведения воздушной разведки и тушения пожара ГСЧС привлекло вертолет МИ-8 с водосливным устройством и 2 самолета АН-32П.

Всего к тушению пожара привлечены 102 пожарного и 22 единицы техники. Дополнительно приведены в готовность 50 человек личного состава и 10 единиц техники Киевской, Житомирской областей и Киева.