В Черном море разбился самолет Минобороны РФ с 91 человеком на борту

Фрагменты Ту-154 обнаружены в Черном море, в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

В России с радаров пропал самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находится 83 пассажира и 8 членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в воскресенье, 25 декабря.

"При выполнении планового перелета с аэродрома в городе Адлер в 4.40 (по Киеву) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту- 154", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на борту пропавшего ТУ-154 находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ.

По данным источника РИА Новости, самолет, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, пропал с радаров через 20 минут после взлета.

В силовых структурах уточнили, что самолет выполнял в Сочи дозаправку.

"По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края", - сказал собеседник агентства.

Позже, в Черном море обнаружили обломки разбившегося Ту-154 российского Минобороны, который пропал с радаров утром 25 декабря. Фрагменты самолета обнаружены в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", - сказано в сообщении пресс- центра ведомства.