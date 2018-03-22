В Черновцах загорелся транспортный колледж, центр города обесточен
Пожар в мансардном помещении Черновицкого транспортного колледжа произошел в четверг, 22 марта.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"На месте пожара сосредоточено 16 единиц техники, 61 человек личного состава и службы взаимодействия. В настоящее время продолжается ликвидации пожара", - сообщают спасатели.
Местные СМИ уточнили, что спасатели эвакуировали несколько сотен человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Городской голова Алексей Каспрук сообщил, что из-за пожара центр Черновцов полностью обесточен.
пресс-служба ГСЧС