В Черновцах загорелся транспортный колледж, центр города обесточен

Пожар в мансардном помещении Черновицкого транспортного колледжа произошел в четверг, 22 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На месте пожара сосредоточено 16 единиц техники, 61 человек личного состава и службы взаимодействия. В настоящее время продолжается ликвидации пожара", - сообщают спасатели.

Местные СМИ уточнили, что спасатели эвакуировали несколько сотен человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Городской голова Алексей Каспрук сообщил, что из-за пожара центр Черновцов полностью обесточен.

пресс-служба ГСЧС