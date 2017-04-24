В Дагестане школьник взорвал гранату на уроке информатики, есть жертвы

В школе в Дагестане 8 подростков получили ранения при взрыве гранаты в компьютерном классе, один ребенок погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в селении Агвали Цумадинского района.

"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв. В результате один ребенок погиб, восемь, предварительно, пострадали", - сообщил директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

Позже выяснилось, что трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием.

Мальчик, бросивший гранату во время урока, задержан и сейчас находится в полицейском участке, добавили в ведомстве.