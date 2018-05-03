В Дарницком районе Киева банда кавказцев напала на сотрудника СБУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

"Только что, в 14:30, в столице введен план "Перехват". В Дарницком районе на парковке по адресу ул. Вешняковская, 1б ранили сотрудника СБУ.

Разыскивается автомобиль внедорожник Toyota или Hyundai белого цвета с черными вставками. В автомобиле возможно находятся 4-5 человек кавказской внешности, вооруженные", - написал нардеп.

Мосийчук отметил, что за последние дни это не первое преступление совершенное кавказскими группировками в столице.