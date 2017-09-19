В Дарницком районе Киева произошла стрельба, есть пострадавший

В Киеве четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину, который занимался ремонтом автомобиля в своем гараже в Дарницком районе столицы.

В ночь на 19 сентября в Дарницком районе Киева произошла стрельба, один человек госпитализирован с многочисленными ранениями, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сегодня ночью, примерно в 1.45, в гаражном кооперативе, который находится по адресу ул. Уютная, 1а (Дарница), произошла стрельба. По предварительной информации, четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину (на вид около 35 лет), который занимался ремонтом авто в своем гараже", - сказано в сообщении.

После стрельбы нападавшие скрылись в неизвестном направлении.