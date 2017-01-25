В Днепр возле Каменского вылилось около 300 тонн мазута, - СМИ

В речпорту в Каменском затонули баржа и кран, в реку Днепр вылилось около 300 тонн мазута

Об этом сообщает "Событие".

"В местном речпорту по улице Портовой, 2, тонет баржа с краном. Как оказалось, затопление конструкции, пожалуй, меньшая из бед. Связавшись с директором ОАО "Днепродзержинский речной порт" Сергеем Бурханом, мы выяснили, что в результате происшествия в реку Днепр попало около 300 тонн мазута", - говорится в публикации.

Еще осенью 2016 года речпорт Каменского предупреждал о необходимости капитального докового ремонта конструкции, что сделано не было.

Водотечь понтона крановой установки была обнаружена в августе 2016 года. Сам кран КПЛ-77 выведен из эксплуатации в 2006 году, а его плановые ремонты не проводились с 2003 года.

В то же время, департаменты горсовета и экстренные службы пока не сообщают об этом событии.