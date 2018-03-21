В Днепре под тяжестью снега обвалился вход в подземный переход (фото)

В Днепре на Запорожском шоссе, возле улицы Космической, обвалилась крыша подземного перехода после сильных снегопадов. Инцидент произошел вечером 20 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Выяснилось, что обвалилась металлическая навесная крыша над входом в подземный пешеходный переход. Никто из людей не пострадал.

Спасатели расчистили снег лопатами с обрушившихся металлических конструкций. Также с помощью бензореза и ломов они разобрали поврежденную крышу и вынесли ее из подземного перехода.

К ликвидации последствий происшествия было привлечено 19 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, 19 марта настоящий апокалипсис пережил Днепр, где в течение суток, практически не прерываясь, шел снег. Коммунальщики и вышедшая на дороги снегоуборочная техника оказались бессильны перед накрывшей областной центр стихией. На дороги Днепра не смог в полном объеме выйти общественный транспорт, который оказался заблокирован снегом в АТП.