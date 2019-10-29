В Днепре произошел взрыв на складе маслоэкстракционного завода, пожар ликвидирован - ГСЧС

Пожар, возникший после взрыва в складском здании маслоэкстракционного завода "Потоки" в Днепре, ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Днепре вечером 28 октября произошел взрыв с последующим пожаром на территории маслоэкстракционного завода, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"28 октября в 21.53 в Днепре по ул. Байкальская, 9, на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" в складском здании произошел взрыв с последующим горением. В 23.16... пожар ликвидирован на площади 200 м². Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

В результате взрыва разрушено складское здание на площади около 4 тыс. 200 м². К тушению пожара привлекали 37 человек личного состава и семь единиц техники ГСЧС.

28 октября в Facebook-сообществе "Днепр оперативный" написали, что из-за взрыва в цеху предприятия обрушилась крыша. Руководитель коммунального предприятия "Центр экологического мониторинга" Днепропетровского облсовета Андрей Сидеков сообщил, что исследования возле горящего завода показали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) пыли в воздухе. "Авария на заводе "Потоки". Закрывайте окна. Превышение по пыли фракции 10 и 2,5 ПДК более чем в два раза", - отметил он.

Маслоэкстракционный завод в Днепре открыли в феврале 2019 года. Его строительство продолжалось два года. Мощности предприятия рассчитаны на переработку до 1,4 т подсолнечника или 0,7 т сои в сутки, сообщала компания "Элеваторные системы", которая поставила на завод конвейерное оборудование.