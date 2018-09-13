В Днепре с симптомами отравления в больницы попали 16 детей из одной школы

В 62-й школе Днепра 16 учеников попали в больницу с симптомами отравления - рвота, расстройства кишечника и прочее, передает корреспондент ТСН.

Все дети находятся в стабильном состоянии. Причины отравления устанавливаются - был это ротавирус или некачественные продукты питания. Однако известно, что из тех детей, которые заболели, некоторые ни разу не питались в школьной столовой.

Учебное заведение продолжает работать. Там провели необходимые дезинфекционные мероприятия.

В то же время в соцсетях распространяется ложная информация о том, что отравившихся детей якобы сотня, из них двое попали в реанимацию и один ребенок вроде бы впал в кому. Эта информация не соответствует действительности.

Напомним, в больнице умерла девочка, которая впала в кому после отравления в детском лагере на Киевщине. Родители уверены, если бы их дочери вовремя оказали медицинскую помощь, их дочь удалось бы спасти.