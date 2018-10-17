В Днепре за взорванный банкомат объявили вознаграждение 75 тысяч

В Днепре ночью неизвестные взорвали банкомат "Приватбанка". Об этом журналисту "НМ" узнал в пресс-службе банка.

"Преступление было совершено около 2 часов ночи в магазине "Панда" в Днепре. Подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные преступники совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего была выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, сам же банкомат - полностью разрушен. ", - говорится в сообщении.

После этого злоумышленники скрылись. Сумма убытков сейчас устанавливается.

Сейчас ПриватБанк объявил о вознаграждении в размере 75 000 гривен за любую информацию, которая поможет задержать преступников.

Сотрудники СБ банка и следователи полиции выясняют все обстоятельства преступления и лиц, которые могут быть к нему причастны. Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, e- mail: security@privatbank.ua.

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