В Днепре задержали сепаратистку, ударившую молотком бойца АТО в Оперном театре

В Днепре задержали известную сепаратистку Марину Меньшикову, которая в октябре 2016 года ударила молотком бойца АТО в Оперном театре. Об этом пишет местное издание "Информатор" со ссылкой на полицию.

Сотрудники полиции задержали Меньшикову 16 июня.

"Меньшикова была доставлена в Днепровский отдел полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины", - сообщили в ведомстве.

Меньшикова - активная участница днепровских "антимайданов". Женщина также занималась сбором денег для пророссийских боевиков и внесена в базу данных сайта "Миротворец" как сепаратистка.

В Днепре Меньшикова стала известна после того, как в октябре 2016 года она года напала с молотком на ветерана АТО в оперном театре.

После общественного резонанса и открытого уголовного дела женщина некоторое время скрывалась на территории РФ и аннексированного Крыма.

В феврале 2017 года Меньшикова прибыла в Крым из Краснодарского края РФ к своим родственникам. Как оказалось, еще в ноябре прошлого года у нее истек срок пребывания на территории РФ, которая считает полуостров своей территорией. Тогда же российский суд в аннексированном Крыму принял решение о депортации Меньшиковой и запретил ей въезд в РФ на пять лет.

В отношении Меньшиковой открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Максимум, который ей грозит по этой статье, - штраф до 50 необлагаемых минимумов, 200 часов общественных работ или год исправительных работ.