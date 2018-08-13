В Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с "арсеналом" оружия и взрывчатки

Неизвестные спрятали в лесополосе 16 ящиков с патронами, 60 гранат, гранатометы и более восьми килограммов взрывчатки.

Сотрудники Национальной полиции Украины обнаружили вблизи села Зайцево (Днепропетровская область) тайник с боеприпасами, оружием и взрывчаткой, сообщает отдел коммуникации НПУ в Днепропетровской области. По данным правоохранителей, в лесополосе был спрятан целый "арсенал", местонахождение тайника случайно обнаружил местный житель, который сообщил о нем полицейским.

В частности, в нем хранились более восьми килограммов взрывчатки, 60 гранат РГД-5, Ф-1 и РГН с запалами, 12 дымовых шашек и 16 ящиков с патронами к различному оружию. Кроме того, в тайнике также хранились два реактивных противотанковых гранатомета и шесть выстрелов к ним.

В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение оружия и причастных к обустройству тайника. Все боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Также открыто уголовное производство по ч.1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось о том, что сотрудники Службы безопасности совместно с военнослужащими и полицией обнаружили в районе проведения АТО тайник с боеприпасами российского производства. Тайник был обустроен вблизи линии соприкосновения в Ясиноватском районе Донецкой области.

Спустя несколько месяцев был обнаружен новый тайник с боеприпасами с российским маркировкой. Он был обустроен вблизи трассы "Бугас-Новотроицкое" в Донецкой области, по которой регулярно передвигаются транспортные средства с мирными жителями, военнослужащими ВСУ и представителями международных организаций. По материалам: ZN.UA /